Глава МИД Британии критикует Израиль за запрет въезда двум депутатам
Министр иностранных дел Израиля Дэвид Лемми раскритиковал власти Израиля за то, что двум депутатам британского парламента от Лейбористской партии отказали во въезде в страну и депортировали их.
Об этом британский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".
Лемми назвал решение израильских властей "неприемлемым и контрпродуктивным".
"Вызывает глубокое беспокойство, что двое британских депутатов в составе парламентской делегации в Израиле были задержаны и им было отказано во въезде израильскими властями", – отметил он.
Глава МИД добавил, что в центре внимания британского правительства остается "обеспечение возвращения к режиму прекращения огня и переговоров, направленных на прекращение кровопролития, освобождение заложников и прекращение конфликта в Газе".
Как сообщает The Guardian, речь идет о депутатах Юань Ян и Абтисам Мохамед.
Они получили отказ во въезде в Израиль, поскольку их заподозрили в планах "документировать деятельность сил безопасности и распространять антиизраильскую ненависть".
Депутатки прилетели в аэропорт Бен-Гуриона из Лутона вместе со своими помощниками.
Стоит отметить, что ранее на этой неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт, где его лично глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Визит Нетаньяху состоялся несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, а Венгрия была обязана его арестовать.
Зато стало известно, что венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть МУС, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Орбан объяснил решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.