У Фінляндії хочуть отримати від США "дорожню карту" щодо військових змін у Європі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що європейські союзники США в НАТО повинні отримати від Вашингтона "чітку дорожню карту" щодо потенційного виведення американських військ з континенту.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Хяккянен заявив, що європейці повинні мати спільний план з американцями щодо "дорожньої карти", якщо "американці зміщують баланс в Тихоокеанський регіон у сфері звичайних збройних сил".

Він закликав до "чіткої дорожньої карти" від Вашингтона, "щоб не було жодного вікна можливостей для Росії спробувати щось зробити", і сказав, що плани США повинні координуватися з ініціативами ЄС щодо посилення оборонного потенціалу блоку.

Фінський міністр з розумінням поставився до аргументів США про необхідність переорієнтації на Азію.

"Повідомлення, яке я отримую від американців і Пентагону, полягає в тому, що ми повинні розуміти їхній тиск [з боку] нарощування військової потужності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказав він.

Водночас він попередив: будь-який відхід США з Європи становить небезпеку для континенту, і особливо для країн, близьких до Росії.

"Європа занадто слабка без можливостей США. Її потрібно доповнити європейськими можливостями" , – додав він.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Головний американський генерал в Європі Крістофер Каволі заявив, що обговорення в Пентагоні реструктуризації частини американських Збройних сил, включаючи потенційну відмову від ролі США як керівника сил НАТО в Європі і об'єднаного командування, можуть створити проблеми.

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