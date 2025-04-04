Топгенерал НАТО попередив про проблеми через потенційні зміни в армії США в Європі 

Обговорення в Пентагоні реструктуризації частини американських Збройних сил, включаючи потенційну відмову від ролі США як керівника сил НАТО в Європі і об'єднаного командування, можуть створити проблеми.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у четвер Крістофер Каволі, головний американський генерал в Європі, його цитує агентство Reuters.

Американські законодавці висловили стурбованість внутрішніми дискусіями в Пентагоні, де міністр оборони Піт Гегсет поскаржився на те, що в штаті занадто багато чотири– і тризіркових генералів.

Каволі заявив на слуханнях у сенатському комітеті з питань збройних сил, що об'єднання американських військових командувань в Європі та Африці було б надто складним завданням.

"Я буду нести відповідальність ще за 50 країн... це було б занадто", – сказав Каволі, який очолює європейське командування Збройних сил США та є верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Командування Збройних сил США в Африці було виділено в окреме командування в 2008 році з огляду на інтереси національної безпеки Сполучених Штатів у цьому регіоні.

Гегсет також розглядає питання про те, щоб на посаді верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), яку досі обіймав лише американець, більше не було американського військового.

Каволі, який очолює SACEUR, сказав, що це створить проблеми для ядерного командування і контролю та відкриє можливість того, що американські війська очолить неамериканський військовий посадовець.

"Я думаю, що це ті речі, які слід ретельно розглянути", – сказав Каволі.

Потенційні зміни відбуваються на тлі занепокоєння в Європі щодо майбутнього НАТО. Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

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