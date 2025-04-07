В Финляндии хотят получить от США "дорожную карту" по военным изменениям в Европе

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны получить от Вашингтона "четкую дорожную карту" относительно потенциального вывода американских войск с континента.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Хяккянен заявил, что европейцы должны иметь общий план с американцами по "дорожной карте", если "американцы смещают баланс в Тихоокеанский регион в сфере обычных вооруженных сил".

Он призвал к "четкой дорожной карте" от Вашингтона, "чтобы не было никакого окна возможностей для России попытаться что-то сделать", и сказал, что планы США должны координироваться с инициативами ЕС по усилению оборонного потенциала блока.

Финский министр с пониманием отнесся к аргументам США о необходимости переориентации на Азию.

"Сообщение, которое я получаю от американцев и Пентагона, заключается в том, что мы должны понимать их давление [со стороны] наращивания военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал он.

В то же время он предупредил: любой уход США из Европы представляет опасность для континента, и особенно для стран, близких к России.

"Европа слишком слаба без возможностей США. Ее нужно дополнить европейскими возможностями", – добавил он.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

Главный американский генерал в Европе Кристофер Каволи заявил, что обсуждение в Пентагоне реструктуризации части американских Вооруженных сил, включая потенциальный отказ от роли США как руководителя сил НАТО в Европе и объединенного командования, могут создать проблемы.

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