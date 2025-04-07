У Литві створять військову інфраструктуру для поліпшення системи зв'язку із союзниками

У литовській Паланзі на березі Балтійського моря протягом найближчих двох років планують створити військову інфраструктуру для зміцнення системи зв'язку між Литвою і союзниками по НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У проєкт нової військової інфраструктури планують інвестувати близько 6 млн євро.

Проєкт постанови уряду, що передбачає це, був зареєстрований Міністерством оборони минулого тижня.

"Головна мета цього проєкту – створення військової інфраструктури, яка зміцнить систему зв'язку між Литвою і союзниками по НАТО, особливо шляхом забезпечення зв'язку з кораблями союзників у територіальних водах Литви", – зазначило міністерство.

Як зазначає Міноборони, у міському самоврядуванні Паланги, недалеко від кордону з Латвією і нафтового термінала Бутінге, у 2027 році планується облаштувати необхідні для військової інфраструктури інженерні споруди.

Міноборони зазначило, що запланований проєкт жодним чином не пов'язаний із прилеглим нафтовим терміналом Бутінге, і що місце для нього було "обрано виключно зі стратегічних географічних міркувань".

У документах проєкту постанови зазначено, що земельну ділянку площею близько 13 гектарів, яка перебуває у державній власності, у міському самоврядуванні Паланги планують відвести під військову інфраструктуру, а поруч із ділянкою планують побудувати нову вулицю.

За даними оборонного відомства, необхідні для реалізації проєкту 6 млн євро буде виділено з національних коштів і коштів натівської програми інвестицій у безпеку.

Віцеміністерка оборони Оріяна Машале говорила раніше, що впродовж терміну повноважень цього уряду планують інвестувати 4 млрд євро в проєкти військової інфраструктури.

Нагадаємо, у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.