Польща хоче розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю

У Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RMF24 заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.

Його слова пролунали на тлі того, як Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

"У нас немає іншого виходу. Ситуація на кордоні серйозна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон…Це буде одним з елементів "Східного щита", – сказав Бейда.

За його словами, у Польщі немає протипіхотних мін, але є "можливості їх виробити".

Це будуть робити (виробляти міни – Ред.) заводи Польської збройної групи, але я не хочу вдаватися в деталі. Йдеться про замовлення на кілька сотень тисяч, можна говорити про мільйон (штук – Ред.), – розповів Бейда.

Коментуючи намір країн Балтії та Польщі вийти із конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав неправильним те, що "ми забороняємо собі використовувати зброю, яку Росія готова застосувати проти нас".