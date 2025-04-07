У Британії хочуть розслідування проти британських громадян в Ізраїлі за участь в операції у Газі

Група британських правозахисників подає звернення у поліцію з метою ініціювати розслідування щодо десятьох британських громадян-військовослужбовців ізраїльської армії, звинувачуючи їх у скоєнні воєнних злочинів у секторі Гази.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Група юристів хочуть у понеділок передати до відділу з питань воєнних злочинів Скотланд-Ярду доповідь на 240 сторінок, на підставі якої вони звинувачують десятьох британців у лавах армії Ізраїлю в причетності до воєнних злочинів у секторі Гази, таких як снайперський вогонь по цивільних особах і гуманітарних працівниках, невибіркові удари по житлових кварталах і лікарнях, примус до переміщення цивільного населення тощо.

Імена британців, деякі з яких мають подвійне громадянство, та деталі звіту вирішили не розкривати з юридичних причин.

"Якщо хтось із наших громадян скоїв порушення, ми маємо щось із цим робити. Ми не можемо змусити уряди іноземних держав припинити неправильні дії, але щонайменш можемо змусити до цього наших громадян", – заявив один з юристів Майкл Мансфілд, відомий за адвокацією щодо низки інших резонансних справ у Британії, зокрема щодо трагічної пожежі у ЖК Grenfell Tower.

Доповідь, що стане основою для звернення, підготували від імені Палестинського правозахисного центру (PCHR) і Правового центру громадського інтересу (PILC), вона охоплює період з жовтня 2023 року до травня 2024 року.

Нагадаємо, операція Ізраїлю у секторі Гази стала відповіддю на терористичний напад бойовиків ХАМАС на ізраїльські поселення поруч з сектором Гази і музичний фестиваль у пустелі Негев 7 жовтня. Тоді загинули понад 1000 ізраїльтян, ще сотні цивільних та військових опинилися у заручниках.

Військова операція Ізраїлю у щільно забудованому і густонаселеному секторі Гази призвела до загибелі тисяч цивільних палестинців. На підставі звернення групи країн Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю, включно з прем’єром Біньяміном Нетаньягу, за звинуваченнями у воєнних злочинах – що стало великою проблемою для країн Заходу.

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У березні Ізраїль після паузи у бойових діях поновив свою військову операцію на тлі відмови угруповання ХАМАС звільнити заручників.