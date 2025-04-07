В Британии хотят расследования против британских граждан в Израиле за участие в операции в Газе

Группа британских правозащитников подает обращение в полицию с целью инициировать расследование в отношении десяти британских граждан-военнослужащих израильской армии, обвиняя их в совершении военных преступлений в секторе Газы.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Группа юристов хотят в понедельник передать в отдел по вопросам военных преступлений Скотланд-Ярда доклад на 240 страниц, на основании которого они обвиняют десять британцев в рядах армии Израиля в причастности к военным преступлениям в секторе Газы, таким как снайперский огонь по гражданским лицам и гуманитарным работникам, неизбирательные удары по жилым кварталам и больницам, принуждение к перемещению гражданского населения и тому подобное.

Имена британцев, часть которых имеют двойное гражданство, и детали отчета решили не раскрывать по юридическим причинам.

"Если кто-то из наших граждан совершил нарушение, мы должны что-то с этим делать. Мы не можем заставить правительства иностранных государств прекратить неправильные действия, но как минимум можем принудить к этому наших граждан", – заявил один из юристов Майкл Мансфилд, известный по адвокации в ряде других резонансных дел в Британии, в частности о трагическом пожаре в ЖК Grenfell Tower.

Доклад, который станет основой для обращения, подготовили от имени Палестинского правозащитного центра (PCHR) и Правового центра общественного интереса (PILC), он охватывает период с октября 2023 года по май 2024 года.

Напомним, операция Израиля в секторе Газы стала ответом на террористическое нападение боевиков ХАМАС на израильские поселения рядом с сектором Газы и музыкальный фестиваль в пустыне Негев 7 октября. Тогда погибли более 1000 израильтян, еще сотни гражданских и военных оказались в заложниках.

Военная операция Израиля в плотно застроенном и густонаселенном секторе Газы привела к гибели тысяч гражданских палестинцев. На основании обращения группы стран Международный уголовный суд выдал ордера на арест топ-чиновников Израиля, включая премьера Биньямина Нетаньяху, по обвинению в военных преступлениях – что стало большой проблемой для стран Запада.

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В марте Израиль после паузы в боевых действиях возобновил свою военную операцию на фоне отказа группировки ХАМАС освободить заложников.