У Британії опублікували звіт щодо мегапожежі у висотці, де загинули понад 70 людей

У Британії оприлюднили доповідь-аналіз щодо смертельної пожежі у висотному житловому комплексі на заході Лондона у 2017 році, де загинули 72 людини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Independent.

У звіті обсягом близько 1700 сторінок наводиться висновок, що першопричиною трагічної пожежі у Grenfell Tower стало недотримання стандартів пожежної безпеки, чому посприяла і недостатня увага влади, і власників та мешканців житла підвели "некомпетентністю, нечемністю і жадібністю".

Natalie Oxford/AFP via Getty Images

Зокрема, винуватцями вказують виробників облицювальних матеріалів, використаних у будинку, які приховали ризики і маніпулювали даними випробувань на вогнестійкість.

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Також відзначили, що для житлового комплексу так і не розробили фінального плану евакуації на випадок пожежі.

У звіті також зазначають, що у 2012-2017 роках тодішні уряди Девіда Кемерона і Терези Мей отримували численні повідомлення про ризики, пов’язані з певними облицювальними матеріалами, але не відреагували якимись регуляторними заходами.

Пожежа у 24-поверховій Grenfell Tower почалася невдовзі після опівночі вночі 14 червня 2017 року і стала найгіршою пожежею у житловому будинку в Британії з часів Другої світової війни. Мешканцям квартир далеко від осередку пожежі спершу дали розпорядження залишатися у себе, що виявилось помилкою, оскільки вогонь швидко охопив більшу частину будівлі. За остаточними висновками, у пожежі загинули 72 людини.

Давніші звіти розкритикували реагування пожежної служби Лондона.

Минулого року уряд Британії визнав часткову провину у пожежі в Grenfell Tower.