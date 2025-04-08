В акаунті прем’єра Чехії в Х з’явились фейкові дописи про напад військ РФ

Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на платформі Х зазнав атаки у вівторок вранці, внаслідок чого там з’явились фейкові дописи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Reuters заявила речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова.

В одному з фейкових дописів на сторінці Фіали, зокрема, йшлося про те, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

Пізніше цей допис було видалено.

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – йдеться у текстовому коментарі речниці агентству.

Крім того, з акаунту Фіали були видалені дописи чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.

А нещодавно жандармерія Румунії назвала фейком поширюване в останні дні повідомлення у соцмережах про те, що третину її особового складу становлять іноземці.