В аккаунте премьера Чехии в Х появились фейковые сообщения о нападении войск РФ

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы на платформе Х подвергся атаке во вторник утром, в результате чего там появились фейковые сообщения.

Как передает "Европейская правда", об этом в комментарии Reuters заявила пресс-секретарь чешского правительства Люция Мичут Есаткова.

В одном из фейковых сообщений на странице Фиалы, в частности, речь шла о том, что российские войска атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградом.

Позже это сообщение было удалено.

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", – говорится в текстовом комментарии пресс-секретаря агентству.

Кроме того, из аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языках о реакции на американские тарифы.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство обороны Румынии опровергало распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.

А недавно жандармерия Румынии назвала фейком распространяемое в последние дни сообщение в соцсетях о том, что треть ее личного состава составляют иностранцы.