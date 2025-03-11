У Румунії спростували фейк про те, що третина спецпризначенців – французи

Жандармерія Румунії назвала фейком поширюване в останні дні повідомлення у соцмережах про те, що третину її особового складу становлять іноземці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Facebook жандармерія попередила про нову дезінформацію, згідно з якою "понад 30% особового складу жандармерії не є румунами, вони, найімовірніше, привезені з Франції".

"Це абсолютно неправдива інформація… Обов'язковою умовою працевлаштування є те, що новобранці повинні мати румунське громадянство і проживати в Румунії", – пояснили там.

Румунська жандармерія також нагадала про необхідність перевіряти інформацію з офіційних джерел і "уникати поширення абсолютно неправдивих і оманливих повідомлень".

Фейки про спецпризначенців поширюються у Румунії на тлі протестів унаслідок відмови реєструвати ультраправого Келіна Джорджеску кандидатом у президенти постраждали 13 правоохоронців, поліція розшукує найбільш активних учасників безладів.

Нагадаємо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру одіозного Джорджеску на президентських виборах.