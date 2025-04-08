Прем’єр Бельгії деталізував, коли чекати обіцяні Україні F-16

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розповів, що вже цього року Україна має отримати два винищувачі F-16 на деталі, а ключовим фактором в обіцяних поставках є те, коли сама Бельгія отримає замовлені винищувачі F-35.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України під час першого візиту до Києва 8 квітня.

Прем’єра запитали, коли розраховувати на постачання Бельгією обіцяних F-16.

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України, і, звісно, будемо дотримуватися свого слова. Два F-16 на запчастини надійдуть цього року, два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше – але ми очікуємо на F-35", – відповів Барт де Вевер (цитата за синхронним перекладом. – Ред.).

"З нашого боку жодних затримок немає. Як тільки ми отримаємо F-35 – ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо Україні. З боку Бельгії не буде жодних затримок", – додав прем’єр.

Ще у 2023 році повідомляли, що перші із замовлених Бельгією F-35 надійдуть із затримкою.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен у вівторок, 8 квітня, прибули до Києва. Це їхній перший візит після призначення нового уряду країни.