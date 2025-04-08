Премьер Бельгии детализировал, когда ждать обещанных Украине F-16

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер рассказал, что уже в этом году Украина должна получить два истребителя F-16 на детали, а ключевым фактором в обещанных поставках является то, когда сама Бельгия получит заказанные истребители F-35.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины во время первого визита в Киев 8 апреля.

Премьера спросили, когда рассчитывать на поставки Бельгией обещанных F-16.

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины, и конечно будем придерживаться своего слова. Два F-16 на запчасти поступят в этом году, два самолета поступят в следующем году. Мы очень надеемся, что их будет больше – но мы ожидаем F-35", – ответил Барт де Вевер (цитата по синхронному переводу. – Ред.).

"С нашей стороны никаких задержек нет. Как только мы получим F-35 – те F-16, которые мы обещали, мы сразу доставим Украине. Со стороны Бельгии не будет никаких задержек", – добавил премьер.

Еще в 2023 году сообщали, что первые из заказанных Бельгией F-35 поступят с задержкой.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен во вторник, 8 апреля, прибыли в Киев. Это их первый визит после назначения нового правительства страны.