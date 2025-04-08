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До Києва прибув прем'єр Бельгії разом з очільниками Міноборони і МЗС

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Новини — Вівторок, 8 квітня 2025, 10:37 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен у вівторок, 8 квітня, прибули до Києва.

Про це повідомляє VRT, пише "Європейська правда".

У бельгійських урядовців у Києві заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

 
VRT

Як зазначив глава бельгійського МЗС, цей візит – не просто символічний жест.

"Це місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу і майбутнє", – написав Прево в Х.

Він також оприлюднив фото з Бучі, яку бельгійська делегація відвідала, щоб вшанувати пам’ять жертв російської агресії.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв. Ми підтримуємо тих, хто вижив. І ми підтверджуємо: Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Правосуддя має перемогти", – підкреслив очільник МЗС Бельгії.

Напередодні глава бельгійського Міноборони виклав спільне фото з де Вевером і підписом: "Вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців".

Зазначимо, що представники нового уряду Бельгії, який почав роботу в лютому 2025 року, раніше не відвідували Україну.

Водночас очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

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Бельгія
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