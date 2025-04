До Києва прибув прем'єр Бельгії разом з очільниками Міноборони і МЗС

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен у вівторок, 8 квітня, прибули до Києва.

Про це повідомляє VRT, пише "Європейська правда".

У бельгійських урядовців у Києві заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив глава бельгійського МЗС, цей візит – не просто символічний жест.

"Це місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу і майбутнє", – написав Прево в Х.

Він також оприлюднив фото з Бучі, яку бельгійська делегація відвідала, щоб вшанувати пам’ять жертв російської агресії.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв. Ми підтримуємо тих, хто вижив. І ми підтверджуємо: Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Правосуддя має перемогти", – підкреслив очільник МЗС Бельгії.

Arriving in Ukraine by night train this morning, alongside Prime Minister @Bart_DeWever and Defence Minister @FranckenTheo, is more than a symbolic gesture. It is a mission of solidarity, of hope, and of unwavering support for a generation of Ukrainians fighting for their freedom… pic.twitter.com/slpn6qontW