Запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

На українсько-угорському кордоні у вівторок, 8 квітня, запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на тимчасовій інфраструктурі у Закарпатській області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Новий КПП "Велика Паладь – Надьгодош" призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонни і працюватиме із 7 до 18 години кожного дня.

Планується, що пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів.

Віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що в майбутньому планується відкрити повноцінний пункт пропуску.

"Важливо, що це перший новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який відкрито за останні кілька десятків років", – наголосив він.

Загалом на кордоні України з Угорщиною діють пʼять автомобільних пунктів пропуску. Найбільший – "Чоп – Захонь" – єдиний призначений для перетину ваговозами понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.

Нагадаємо, у грудні 2024 року пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань" з Угорщиною став доступним для порожніх ваговозів масою понад 7,5 тонн.