На КПП "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною запустили оформлення вантажівок

На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" із понеділка, 2 грудня, почали оформляти порожні вантажівки.

Про це повідомила Державна митна служба, передає "Європейська правда".

Як зазначили митники, це стало можливим завдяки угоді між урядами України та Угорщини, яка передбачає пропуск вантажівок вагою до 7,5 тонни й порожніх великогабаритних транспортних засобів без обмежень ваги.

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Також, як передається, у межах цієї ж угоди планують створити новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для автомобільного та пасажирського руху (крім автобусів).

А також – побудувати інфраструктуру на КПП "Дзвінкове – Лонья" для вантажних перевезень і міст через річку Тиса для збільшення пропускної спроможності КПП "Чоп – Захонь".

Зазначимо, "Лужанка – Берегшурань" розташований на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області. Зі сторони України найближчим великим містом є Мукачево, а з угорської сторони – Ньїредьгаза.

На початку цього року Кабмін анонсував запуск пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй", який стане дев'ятим на кордоні з Румунією.

Уряди України та Угорщини також погодили зміни до угоди про контроль прикордонного руху, які дозволять відкрити ще один пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.