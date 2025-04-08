Заработал новый пункт пропуска на границе с Венгрией

На украинско-венгерской границе во вторник, 8 апреля, заработал пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" на временной инфраструктуре в Закарпатской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош" предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонны и будет работать с 7 до 18 часов каждый день.

Планируется, что пункт пропуска за сутки смогут пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов.

Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в будущем планируется открыть полноценный пункт пропуска.

"Важно, что это первый новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе, который открыт за последние несколько десятков лет", – подчеркнул он.

Всего на границе Украины с Венгрией действуют пять автомобильных пунктов пропуска. Самый большой – "Чоп – Захонь" – единственный предназначен для пересечения тяжеловозами более 7,5 тонн, которые едут с товарами.

Напомним, в декабре 2024 года пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань" с Венгрией стал доступным для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн.