ЗМІ: Мелоні збирається до США, говорити з Трампом про тарифи

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні 16-17 квітня може здійснити візит до США, щоб обговорити з президентом Дональдом Трампом тарифну політику.

Про це повідомила італійська газета Il Foglio, пише "Європейська правда".

Дата візиту Мелоні до США наразі не є офіційною, італійська дипломатія працює над тим, щоб він відбувся якомога швидше.

Кількома днями пізніше, з 18 по 20 квітня, в Італії з візитом очікується віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Для Мелоні ця поїздка стала би першим візитом до Білого дому з початку другого терміну президента Дональда Трампа.

Перед цим італійська прем’єрка їздила до Вашингтона з нагоди інавгурації Трампа 20 січня, а ще раніше відвідувала маєток Мар-а-Лаго.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.

Сам Трамп раніше заявляв, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".