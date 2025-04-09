Макрон наголосив на неприпустимості спроб розколоти Боснію

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Франція вважає неприйнятними будь-які спроби дестабілізації Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон написав у своєму X 9 квітня, розповідаючи про розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем

Макрон повідомив, що мав тривалу розмову з Вучичем, у якій сказав, що для Франції важливе демократичне європейське майбутнє Сербії, та що він впевнений у спроможності країни "знайти шлях діалогу", та сподівається, що новий уряд здійснюватиме очікувані реформи.

"Ми згадували ситуацію в БіГ. Нагадав про нашу непохитну підтримку цілісності цієї країни та наш осуд будь-яких дій, що мають на меті переглянути це. Це відповідальність усіх нас – працювати над збереженням конституційного ладу і поверненням БіГ на європейський шлях", – зазначив Макрон.

Президент додав, що вони з Вучичем говорили також про нормалізацію стосунків Сербії і Косова та нагадав, що це обов’язкова умова для їхньої подальшої євроінтеграції.

Крім того Макрон згадав, що вони говорили про "посилення політичної, економічної та оборонної співпраці" у продовження дискусій, що відбулися під час його візиту до Белграда у серпні 2024 року.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час візиту до Боснії і Герцеговини застерегла керівництво Республіки Сербської – ентитету у складі БіГ – від спроб розколу країни.

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