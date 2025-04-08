Каллас заявила, що ЄС не миритиметься зі спробами розділити Боснію

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас під час візиту до Боснії і Герцеговини застерегла керівництво Республіки Сербської від спроб розколу країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Під час зустрічі з членами військової місії Євросоюзу в Боснії і Герцеговині EUFOR Каллас наголосила, що "керівництво Республіки Сербської підриває конституційний порядок країни".

"Ми не потерпимо жодних загроз територіальній цілісності, суверенітету та конституційному ладу цієї країни. Будь-які спроби розділити країну є неприйнятними", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Вона нагадала, що в березні ЄС направив до Боснії сотні додаткових солдатів, а що EUFOR підтримує Збройні сили БіГ через тренування та підтримку в розмінуванні.

"Ми стурбовані цією країною та її майбутнім. Підбурювальна риторика і спроби розколу є небезпечними, неприйнятними і становлять пряму загрозу для БіГ", – зазначила Каллас.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Усупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії на початку минулого тижня, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка: Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.