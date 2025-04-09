Макрон подчеркнул недопустимость попыток расколоть Боснию

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция считает неприемлемыми любые попытки дестабилизации Боснии и Герцеговины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон написал в своем X 9 апреля, рассказывая о разговоре с президентом Сербии Александаром Вучичем

Макрон сообщил, что имел длительную беседу с Вучичем, в которой сказал, что для Франции важно демократическое европейское будущее Сербии, и что он уверен в способности страны "найти путь диалога", и надеется, что новое правительство будет осуществлять ожидаемые реформы.

"Мы вспоминали ситуацию в БиГ. Напомнил о нашей непоколебимой поддержке целостности этой страны и нашем осуждении любых действий, имеющих целью пересмотреть это. Это ответственность всех нас – работать над сохранением конституционного строя и возвращением БиГ на европейский путь", – отметил Макрон.

Президент добавил, что они с Вучичем говорили также о нормализации отношений Сербии и Косово и напомнил, что это обязательное условие для их дальнейшей евроинтеграции.

Кроме того Макрон упомянул, что они говорили об "усилении политического, экономического и оборонного сотрудничества" в продолжение дискуссий, состоявшихся во время его визита в Белград в августе 2024 года.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас во время визита в Боснию и Герцеговину предостерегла руководство Республики Сербской – энтитета в составе БиГ – от попыток раскола страны.

О последних событиях в стране читайте в статье Между арестом сепаратистов и гражданской войной: что происходит в Боснии и Герцеговине,

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