Стармер сообщил о договоренности Запада не ослаблять санкции против РФ "до конца"

На саммите коалиции решительных, состоявшейся в Киеве 10 мая, достигнута договоренность о том, что государства Запада не будут ослаблять санкции, введенные против России, пока продолжается переговорный процесс с ней

Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава правительства Великобритании утверждает, что это решение является общим.

"Мы все договорились сегодня, что не может быть снятия тех санкций, которые уже сейчас наложены, до конца процесса. А сейчас мы в начале процесса", – заявил он, не уточнив, впрочем, что именно он будет считать завершением процесса.

Стармер отметил участие США в соблюдении этой общей политики. По его словам эту позицию "усиливает то, что с нами ЕС, США, Новая Зеландия, другие государства вокруг мира, все говорят одним голосом по этому поводу".

Также в общении с журналистами после саммита президент Зеленский выразил благодарность Дональду Трампу за поддержку санкционных инициатив.

"Я благодарен президенту Трампу... за то, что он сохранил действующие на сегодня санкции, и я очень рассчитываю на их усиление", – заявил Зеленский.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.