У Франції активували екстрений план через нову хвилю сильної спеки

Уряд Франції вжив безпрецедентних заходів, активувавши план Orsec у зв’язку з екстремальною спекою.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

План Orsec – система екстреного реагування та допомоги у надзвичайних ситуаціях. Його зазвичай задіюють під час природних катастроф, наприклад, повеней.

Він буде активований в департаментах, де оголошено "червоний" рівень метеорологічної небезпеки. У суботу таких департаментів буде 24, а в 59 департаментах синоптики оголосили "помаранчевий" рівень.

"Проведено консультації, відбувся обмін думками, виконано роботу", – заявила офіційна представниця уряду Мод Брежон.

Як відомо, останніми днями у Франції борються з численними лісовими пожежами різних масштабів, переважно на півдні країни. У країні затримали двох осіб, підозрюваних в умисних підпалах.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних.