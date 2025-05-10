Стармер та Макрон відкинули вимогу РФ припинити воєнну допомогу Україні для перемир'я

У коаліції рішучих наголосили, що вимоги Росії припинити постачання зброї Україні для припинення вогню є неприйнятними.

Про це заявили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі коаліції рішучих у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню. А ми наголошуємо на безумовному припинення вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов", – заявив Стармер.

"Йдеться про безумовне припинення вогню на землі, у морі, у небі. Це має бути припинення вогню з можливістю продовження, з можливістю моніторингу, з можливістю розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися", – зазначив Макрон.

За його словами, це дуже важливо, щоб попередити можливі порушення.

"Ми абсолютно відкидаємо будь-яку можливість будь-яких поступок. Ми наголошуємо: жодних попередніх умов щодо припинення постачання зброї чи якихось інших моментів. Жодних. Маємо бути чіткими: якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки України", – підкреслив Макрон.

Раніше кремлівський речник Дмитрій Песков заявив, що Росія вимагатиме припинення поставок американських та європейських озброєнь в Україну під час будь-якого потенційного припинення вогню.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.