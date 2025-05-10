Стармер и Макрон отвергли требование РФ прекратить военную помощь Украине для перемирия

В коалиции решительных подчеркнули, что требования России прекратить поставки оружия Украине для прекращения огня неприемлемы.

Об этом заявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече коалиции решительных в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня. А мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий", – заявил Стармер.

"Речь идет о безусловном прекращении огня на земле, в море, в небе. Это должно быть прекращение огня с возможностью продолжения, с возможностью мониторинга, с возможностью разведения сил вокруг линии контроля. С помощью всех, кто хочет присоединиться к коалиции, это будет делаться", – отметил Макрон.

По его словам, это очень важно, чтобы предупредить возможные нарушения.

"Мы абсолютно отвергаем любую возможность каких-либо уступок. Мы подчеркиваем: никаких предварительных условий о прекращении поставок оружия или каких-то других моментов. Никаких. Должны быть четкими: если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины", – подчеркнул Макрон.

Ранее кремлевский представитель Дмитрий Песков заявил, что Россия будет требовать прекращения поставок американских и европейских вооружений в Украину во время любого потенциального прекращения огня.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.