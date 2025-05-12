Сікорський закликає ЄС запровадити обмеження для російських дипломатів

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський переконаний, що ЄС має запровадити обмеження для російських дипломатів за прикладом Чехії та Польщі.

Заяву Сікорського наводить TVP Info, повідомляє "Європейська правда".

Очільник польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в ЄС досі працюють понад дві тисячі російських дипломатів.

Значна частина російських дипломатів в Європейському Союзі виконує завдання, що не відповідають дипломатичному статусу, додав він.

"Я закликаю колег з ЄС зробити те, що зробили Польща і Чехія, а саме обмежити право дипломатів з Росії на пересування лише тими країнами, де вони акредитовані, або, що ще краще, ще більше звузити його, щоб ускладнити їм роботу в інших державах-членах", – заявив він.

За словами Сікорського, "росіяни не мають права користуватися перевагами Шенгенської зони".

Коментуючи закриття генконсульства РФ в Кракові через причетність російських спецслужб до масштабної пожежі у торговому центрі Варшави в травні 2024 року, Сікорський сказав, що "це не та поведінка, яку ми можемо терпіти".

"Польща та західні демократії не здійснюють в Росії диверсій, тому Росія навіть не має права на пропорційну поведінку, хоча, звичайно, ми очікуємо, що вона її здійснить", – додав глава МЗС Польщі.

Він підкреслив, що закриття консульства в Кракові – це сигнал російській владі.

"Ми знаємо, що ви робите, ми не приймаємо цього і будемо діяти відповідно", – резюмував Сікорський.