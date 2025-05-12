Сикорский призывает ЕС ввести ограничения для российских дипломатов

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский убежден, что ЕС должен ввести ограничения для российских дипломатов по примеру Чехии и Польши.

Заявление Сикорского приводит TVP Info, сообщает "Европейская правда".

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ЕС до сих пор работают более двух тысяч российских дипломатов.

Значительная часть российских дипломатов в Европейском Союзе выполняет задачи, не соответствующие дипломатическому статусу, добавил он.

"Я призываю коллег из ЕС сделать то, что сделали Польша и Чехия, а именно ограничить право дипломатов из России на передвижение лишь странами, где они аккредитованы, или, что еще лучше, еще больше сузить его, чтобы усложнить им работу в других государствах-членах", – заявил он.

По словам Сикорского, "россияне не имеют права пользоваться преимуществами Шенгенской зоны".

Комментируя закрытие генконсульства РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к масштабному пожару в торговом центре Варшавы в мае 2024 года, Сикорский сказал, что "это не то поведение, которое мы можем терпеть".

"Польша и западные демократии не совершают в России диверсий, поэтому Россия даже не имеет права на пропорциональное поведение, хотя, конечно, мы ожидаем, что она его осуществит", – добавил глава МИД Польши.

Он подчеркнул, что закрытие консульства в Кракове – это сигнал российским властям.

"Мы знаем, что вы делаете, мы не принимаем этого и будем действовать соответственно", – резюмировал Сикорский.