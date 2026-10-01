Італія продовжила прикордонний контроль з Іспанією ще на 15 днів

Італійський уряд на 15 днів продовжив термін дії призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією, запровадженого після міграційної кризи в іспанському місті Сеута.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Італії, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі вирішив продовжити на 15 днів перевірки на повітряних та морських кордонах з Іспанією після того, як проконсультувався з Комітетом з питань імміграції та прикордонної безпеки.

Як зазначається, підставою для цього рішення є поточна ситуація в Сеуті та, зокрема, збереження "наявних критичних моментів". Про це рішення італійський уряд повідомив Європейську комісію та міністрів внутрішніх справ інших держав-членів Європейського Союзу.

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

Останнє таке продовження запровадили 15 вересня терміном на 15 днів.

У відповідь на такі дії уряд Іспанії заявив, що запровадить прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії.

16 вересня Іспанія продовжила дію вибіркових прикордонних перевірок мандрівників, які прибувають з Італії, до 8 жовтня.