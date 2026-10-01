Росія викликала посла Данії через інцидент з обстрілом данського вертольота

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Данії для висловлення протесту через "провокації" вертольота данських ВПС, який 14 вересня був обстріляний сигнальними ракетами з російського корвета "Сообразительный".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в російському МЗС.

Послу Данії в Москві Рольфу Холмбое висловили рішучий протест "у зв’язку з непрофесійними та провокаційними діями" вертольота ВПС Данії типу Fennec щодо корвета "Сообразительный" Балтійського флоту.

Як стверджують у відомстві, 14 вересня в нейтральних водах у південно-західній частині Балтійського моря вертоліт "небезпечно наблизився" та завис на висоті менш як 50 метрів над російським кораблем, що "становило реальну загрозу безпеці мореплавання, могло створити ризики прямого та непрямого зіткнення, призвести до перешкод у роботі корабельного обладнання".

Усі попередження екіпажу данського вертольота нібито були проігноровані. Тоді з метою привернення уваги російський корвет випустив дві сигнальні світлові ракети в бік, нібито протилежний до вертольота, після чого той, як стверджується, припинив "провокаційні дії" та покинув район перебування корабля.

У МЗС РФ дипломату наголосили, що російська сторона розцінює дії Данії як грубе порушення Конвенції ООН з морського права.

"Підкреслено, що в умовах підвищеної напруженості в Балтійському регіоні, безпосередньо пов’язаної зі зростаючою антиросійською військовою активністю НАТО, повторення подібних безрозсудних дій може призвести до ескалації та створити ризик виникнення серйозного інциденту", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як 14 вересня російський корвет випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.

Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський корабель своїми маневрами.

Міністр оборони Російської Федерації Андрей Бєлоусов нагородив командира корвета "Сообразительный", який випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.