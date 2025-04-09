ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні

ЄС невдовзі отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, гроші потім будуть виплачені Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Єврокомісії.

Цього тижня ЄС запросив 2,1 мільярда євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського Центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Отримання цієї суми стане другим переказом такого роду після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він покриває доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року.

Ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які знерухомлені внаслідок санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на триваючу загарбницьку війну Росії проти України.

Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують з часом, використовуються для підтримки України.

Кошти від цього траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру, як було погоджено Радою ЄС у 2024 році, та Український фонд, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни.

Цей захід є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Наступні транші будуть надані Україні головним чином для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, отриманих в рамках Надзвичайної ініціативи ERA на чолі з G7, в той час як обмежена частина коштів буде продовжувати надходити через Європейський фонд миру.

Європейський Союз також 9 квітня перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи ERA, який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.