ЕС выделит Украине еще 900 млн евро на закупку оружия за счет доходов от росактивов

Европейский Союз выделит дополнительных 900 млн евро из чрезвычайных доходов с замороженных активов России на закупку оружия и боеприпасов для Украины, увеличивая общую недавнюю поддержку оборонной промышленности Украины до 3,3 млрд евро.

Об этом во время открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС заявил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис, передает корреспондент "Европейской правды".

Фрис отметил, что 900 млн евро, которые передадут на закупку оружия для Украины, поступят из чрезвычайных доходов от замороженных активов России.

"В пятницу Кая Каллас объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в украинскую оборонную промышленность. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также выделим еще 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов", – сообщил Чарльз Фрис.

"Таким образом, ЕС выделил в целом 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", – добавил он.

Европейский чиновник также сообщил, что "на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например в производство беспилотников и ракет".

Как сообщала "ЕвроПравда", ЕС пообещал передать 1 млрд евро доходов от росактивов на заказ оружия в украинский ОПК.

В начале апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказывала, что вскоре ЕС получит второй перевод средств, полученных из доходов от обездвиженных российских активов, в размере 2,1 млрд евро, большая часть из которых должна пойти на закупку оружия и систем ПВО для Украины.