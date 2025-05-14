У Литві розгорівся скандал через заяви екскандидата в президенти, який приїхав у Мінськ

У Литві розгорівся гучний скандал через колишнього кандидата у президенти Едуардаса Вайткуса, який приїхав до столиці Білорусі Мінська і відзначився там низкою скандальних заяв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зокрема, Вайткус заявив у Мінську, що президента Литви Гітанаса Науседу обрали незаконно, а також стверджував, що Литва йде шляхом знищення литовців і державності.

Ці його думки опублікували білоруське інформаційне агентство БЕЛТА і різні новинні портали.

За їхніми даними, Вайткус зустрівся з лідером партії "БелаяРусь" і провів пресконференцію.

Після цього лідер литовських консерваторів Лаурінас Кащюнас звернувся до Генеральної прокуратури та Департаменту державної безпеки з проханням оцінити візит Вайткуса в Білорусь.

Згодом генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене доручила Департаменту поліції оцінити висловлювання колишнього кандидата в президенти.

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович у середу назвав заяви Едмундаса Вайткуса нісенітницею.

"Я не повинен оцінювати кожну нісенітницю – нісенітниця є нісенітниця", – сказав він.

За словами Кондратовича, правоохоронні органи поки що не дали оцінки візиту Вайткуса.

"Ми – демократична країна, кожен має право висловлювати свою думку, але якщо це робиться цілеспрямовано і розпалює, скажімо, ворожнечу, – у такому разі буде вже інша оцінка", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Литви Валентин Гаврилов, якого критикували за його проросійську позицію, оголосив, що йде у відставку зі своєї посади.

Перед тим радіо LRT повідомило, що у Гаврилова був акаунт в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він ділився плейлистом, що вихваляє Радянський Союз.