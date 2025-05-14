В Литве разгорелся скандал из-за заявлений экс-кандидата в президенты, который приехал в Минск

В Литве разгорелся громкий скандал из-за бывшего кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса, который приехал в столицу Беларуси Минск и отличился там рядом скандальных заявлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В частности, Вайткус заявил в Минске, что президент Литвы Гитанас Науседа избран незаконно, а также утверждал, что Литва идет по пути уничтожения литовцев и государственности.

Эти его мысли опубликовали белорусское информационное агентство БЕЛТА и различные новостные порталы.

По их данным, Вайткус встретился с лидером партии "БелаяРусь" и провел пресс-конференцию.

После этого лидер литовских консерваторов Лауринас Кащюнас обратился в Генеральную прокуратуру и Департамент государственной безопасности с просьбой оценить визит Вайткуса в Беларусь.

Впоследствии генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене поручила Департаменту полиции оценить высказывания бывшего кандидата в президенты.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович в среду назвал заявления Эдмундаса Вайткуса бессмыслицей.

"Я не должен оценивать каждую бессмыслицу – бессмыслица есть бессмыслица", – сказал он.

По словам Кондратовича, правоохранительные органы пока не дали оценки визиту Вайткуса.

"Мы – демократическая страна, каждый имеет право выражать свое мнение, но если это делается целенаправленно и разжигает, скажем, вражду, – в таком случае будет уже другая оценка", – добавил министр.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов, которого критиковали за его пророссийскую позицию, объявил, что уходит в отставку со своего поста.

Перед этим радио LRT сообщило, что у Гаврилова был аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", где он делился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.