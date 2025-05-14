На півдні Франції блискавка влучила в зоопарк: 13 постраждалих
У департаменті Буш-дю-Рон на півдні Франції внаслідок удару блискавки в місцевий зоопарк постраждали понад десяток людей, зокрема діти.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Le Figaro повідомили в рятувальній службі департаменту.
Близько 14:50 за місцевим часом пожежники Буш-дю-Рон надали допомогу 13 людям, серед яких четверо дітей, які отримали поранення після удару блискавки "на рівній і відкритій місцевості".
Серед постраждалих – громадянин Німеччини. Крім того, двоє людей були безпосередньо уражені блискавкою.
Жодна тварина та інфраструктура зоопарку під час інциденту не постраждала, уточнює Le Figaro.
Департамент Буш-дю-Рон у середу оголошував "помаранчеве" попередження через грози.
У 2023 році повідомлялось, як у Поморському воєводстві Польщі блискавка влучила у двох людей, які ховалися від зливи під деревом.
Незадовго до того у Швейцарії від двох ударів блискавки в одне й те ж місце спершу постраждали двоє людей, а згодом – рятувальники, які вирушили їм на допомогу.