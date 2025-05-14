На юге Франции молния ударила в зоопарк: 13 пострадавших

В департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции в результате удара молнии в местный зоопарк пострадали более десятка человек, в том числе дети.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Le Figaro сообщили в спасательной службе департамента.

Около 14:50 по местному времени пожарные Буш-дю-Рон оказали помощь 13 людям, среди которых четверо детей, получивших ранения после удара молнии "на ровной и открытой местности".

Среди пострадавших – гражданин Германии. Кроме того, двое людей были непосредственно поражены молнией.

Ни одно животное и инфраструктура зоопарка во время инцидента не пострадали, уточняет Le Figaro.

Департамент Буш-дю-Рон в среду объявлял "оранжевое" предупреждение из-за гроз.

В 2023 году сообщалось, как в Поморском воеводстве Польши молния ударила в двух человек, которые прятались от ливня под деревом.

Незадолго до этого в Швейцарии от двух ударов молнии в одно и то же место сначала пострадали два человека, а затем – спасатели, которые отправились им на помощь.