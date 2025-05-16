Трамп каже, що зустрінеться з Путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що зустрінеться з лідером РФ Владіміром Путіним, щойно можливо буде організувати зустріч.

Заяву Трампа наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Президент США повідомив, що повертається до Вашингтона після завершення свого турне по країнах Перської затоки.

Коментуючи переговори між Росією і Україною, що мають пройти в Туреччині, Трамп сказав: "Подивимося, що буде з Росією і Україною".

Водночас він заявив, що зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним, "щойно ми зможемо це організувати".

У п’ятницю в Стамбулі розпочалася зустріч представників Туреччини, США та України. Після неї має розпочатися зустріч за участю представників України та РФ.

У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.