Трамп говорит, что встретится с Путиным, "как только мы сможем это организовать"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встретится с лидером РФ Владимиром Путиным, как только будет возможно организовать встречу.

Заявление Трампа приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Президент США сообщил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего турне по странам Персидского залива.

Комментируя переговоры между Россией и Украиной, которые должны пройти в Турции, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".

В то же время он заявил, что встретится с лидером России Владимиром Путиным, "как только мы сможем это организовать".

В пятницу в Стамбуле началась встреча представителей Турции, США и Украины. После нее должна начаться встреча с участием представителей Украины и РФ.

В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.