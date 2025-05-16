Трамп каже, що можливо зателефонує Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що, "можливо", зателефонує лідеру Росії Владіміру Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Трамп, спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, сказав про можливу телефонну розмову у контексті потенційної зустрічі з російським лідером.

"Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося", – заявив американський лідер.

"Я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво", – сказав Трамп.

Раніше в п'ятницю президент США заявив, що планує зустрітися з Путіним "щойно ми зможемо це організувати".

Трамп також заявив, що світ стане ще безпечнішим "через 2-3 тижні".

У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.