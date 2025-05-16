Трамп каже, що світ стане значно безпечнішим "через 2-3 тижні"

Президент США Дональд Трамп, коментуючи мирний процес щодо України, заявив, що світ стане ще безпечнішим "через 2-3 тижні".

Про це президент США заявив під час візиту до ОАЕ в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Трамп ще раз повторив раніше висловлене ним переконання, що лідер РФ Владімір Путін не приїхав би на переговори до Туреччини, якби туди не прибув і президент США. "Я розумію це", – сказав Трамп.

Водночас він додав, що "ми повинні це зробити", висловивши сподівання, що зможе зустрітися з лідером РФ, "щойно ми зможемо це організувати".

"Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим", – сказав президент США, вочевидь, висловлюючи свою віру у те, що зможе домовитись з Путіним про звершення бойових дій в Україні.

У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі, які пройдуть у п’ятницю.