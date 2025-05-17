Греция подала в суд из-за дрон-шоу Adidas возле Акрополя

Министерство культуры Греции подало иск за нарушение закона об охране памятников после проведения дрон-шоу вблизи Акрополя, которое, вероятно, носило рекламный характер и было организовано брендом Adidas.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время шоу дроны формировали логотип компании и изображение кроссовка на фоне всемирно известного памятника.

По словам министра культуры Лины Мендони, мероприятие прошло без разрешения министерства и нарушило закон о коммерческом использовании культурного наследия.

"Это выглядит так, будто кроссовка Adidas бьет по Акрополю", – заявила Мендони и подчеркнула, что уже подан судебный иск против всех причастных.

Greece’s Ministry of Culture has reacted negatively to a drone light show by popular sports brand #Adidas to promote its brand and appears to have utilized the #Acropolis as a backdrop. Full story: https://t.co/CTSzxFt9iE pic.twitter.com/oVhkYj3yvj – Greek Reporter (@GreekReporter) May 16, 2025

В компании Adidas утверждают, что действовали законно и получили все необходимые разрешения. В заявлении бренда сказано, что "изображение памятника Акрополь не использовалось в рекламных или других целях".

Министерство культуры также проводит расследование по соблюдению процедуры получения разрешения на полет дронов.

Ο πολιτισμός μας είναι θέμα Δημοκρατίας.



Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης επιβάλλει τον σεβασμό όλων μας.



Ο Δήμος της Αθήνας θα σταθεί απέναντι σε κάθε ανίερη προσπάθεια εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. #ακροπολη #adidas pic.twitter.com/j4OFsNuu7E – Haris Doukas (@h_doukas) May 16, 2025

В апреле в Венеции возобновилась плата за въезд в город, а главным нововведением этого года станет то, что туристы, которые в последнюю минуту решили посетить город, будут платить в два раза больше.

Недавно британский суд признал виновными двух мужчин, которые срубили 200-летнее "дерево Робина Гуда" – популярный памятник природы.