Греция подала в суд из-за дрон-шоу Adidas возле Акрополя

Министерство культуры Греции подало иск за нарушение закона об охране памятников после проведения дрон-шоу вблизи Акрополя, которое, вероятно, носило рекламный характер и было организовано брендом Adidas.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время шоу дроны формировали логотип компании и изображение кроссовка на фоне всемирно известного памятника.

По словам министра культуры Лины Мендони, мероприятие прошло без разрешения министерства и нарушило закон о коммерческом использовании культурного наследия.

"Это выглядит так, будто кроссовка Adidas бьет по Акрополю", – заявила Мендони и подчеркнула, что уже подан судебный иск против всех причастных.

Greece’s Ministry of Culture has reacted negatively to a drone light show by popular sports brand #Adidas to promote its brand and appears to have utilized the #Acropolis as a backdrop. Full story: https://t.co/CTSzxFt9iE pic.twitter.com/oVhkYj3yvj