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Греция подала в суд из-за дрон-шоу Adidas возле Акрополя

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Новости — Суббота, 17 мая 2025, 09:10 — Уляна Кричковская

Министерство культуры Греции подало иск за нарушение закона об охране памятников после проведения дрон-шоу вблизи Акрополя, которое, вероятно, носило рекламный характер и было организовано брендом Adidas.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время шоу дроны формировали логотип компании и изображение кроссовка на фоне всемирно известного памятника.

По словам министра культуры Лины Мендони, мероприятие прошло без разрешения министерства и нарушило закон о коммерческом использовании культурного наследия.

"Это выглядит так, будто кроссовка Adidas бьет по Акрополю", – заявила Мендони и подчеркнула, что уже подан судебный иск против всех причастных.

В компании Adidas утверждают, что действовали законно и получили все необходимые разрешения. В заявлении бренда сказано, что "изображение памятника Акрополь не использовалось в рекламных или других целях".

Министерство культуры также проводит расследование по соблюдению процедуры получения разрешения на полет дронов.

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