У Британії визнали винними двох чоловіків, що зрубали відоме "дерево Робіна Гуда"

Британський суд визнав винним двох чоловіків, які зрубали 200-річне "дерево Робіна Гуда" – популярну пам'ятку природи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дерево, відоме як Sycamore Gap tree або "дерево Робіна Гуда", росло у центрі мальовничої улоговини поруч з історичним валом Адріана в північній Англії, що робило це місце популярним серед фотографів, туристів і молодят.

Дерево було настільки відомим, що з'явилося у фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв", а його знищення у вересні 2023 року викликало широке обурення.

Прокурор Річард Райт заявив присяжним у Королівському суді Ньюкасла минулого місяця, що 39-річний Деніел Грем і 32-річний Адам Каррутерс відповідальні за "безглуздий вандалізм", оскільки вони професійно і навмисно зрубали дерево бензопилою.

В результаті вирубки також було пошкоджено частину валу Адріана, побудованого римлянами майже 2000 років тому. Зараз він входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: PA

Грем і Каррутерс, які приїхали на місце події в Національний парк Нортумберленд, заперечували свою причетність. Однак їх визнали винними за двома пунктами звинувачення у злочинному пошкодженні майна. Вирок буде винесено 15 липня.

"Понад століття Sycamore Gap був знаковою природною пам'яткою на північному сході Англії, що приносила незмірну радість тим, хто відвідував цю місцевість. Менш ніж за три хвилини Грем і Каррутерс поклали кінець історичній спадщині в результаті навмисного і бездумного акту вандалізму", – прокоментував головний прокурор Гейл Гілкріст.

Під час судового процесу присяжним було показано відео, зняте на мобільний телефон Грема, на якому було видно, як вирубували знамените дерево.

Прокуратура заявила, що чоловіки взяли шматок дерева як трофей, а повідомлення, які вони надіслали один одному після цього, свідчать про те, що вони "насолоджувалися" реакцією на інцидент у всьому світі. Жодних пояснень своїх дій вони не надали.

Національний фонд, благодійна організація з охорони культурної спадщини, яка опікується цим місцем, заявила в серпні минулого року, що біля основи дерева є ознаки життя, що дає надію на його відновлення.

Звинувачення обом чоловікам оголосили у квітні минулого року.

Раніше повідомляли, що у Франції зрізали 200-літні дуби для відновлення згорілого шпилю Нотр-Даму.