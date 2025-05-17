У другому турі президентських виборів в Румунії різко зросла участь діаспори

Румунські громадяни по всьому світу масово з’явилися на дільниці для голосування у другому турі президентських виборів – порівняно з першим туром, явка зросла вже на 86%.

Про це повідомляє HotNews, пише "Європейська правда".

У другому турі президентських виборів у Румунії, де змагаються ультраправий Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан, різко зросла явка румунів за кордоном – у тому числі у Молдові.

Порівняно з показниками участі у голосуванні під час першого туру, явка за кордоном станом на цей час вже на 86% більша.

У Сполученому Королівстві і Молдові явка майже подвоїлася. Зокрема, у Молдові вже прийшли на дільниці 52 000 румунських виборців, тоді як у першому турі проголосували 23 тисячі; у Британії – 59 тисяч, тоді як у першому турі голосували 29 тисяч.

Нагадаємо, влада Молдови та лідери громадської думки румунської спільноти протягом останніх двох тижнів активно агітували за Нікушора Дана.

На тлі цього Сіміон вже звинуватив владу Молдови у фальсифікації голосування на виборах президента Румунії.

На території Румунії голосування відбудеться у неділю, 18 травня.

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