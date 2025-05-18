Укр Рус Eng

Мелоні подякувала новому Папі, який запропонував Ватикан для переговорів Україна-РФ

Новини — Неділя, 18 травня 2025, 12:22 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подякувала новому Папі Римському Леву XIV за пропозицію провести мирні перемовини між Україною та РФ у Ватикані.

Заяву італійської прем’єрки наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні заявила про необхідність "процесу встановлення справедливого і тривалого миру, який, очевидно, належним чином враховує необхідні гарантії безпеки для нації, що зазнала нападу".

"Ми повинні продовжувати наполягати на цьому, і дозвольте мені, з цієї точки зору, висловити вдячність за слова Його Святості Папи Лева XIV, який також запропонував Святий Престол як місце для будь-яких подальших мирних переговорів", – сказала вона.

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату. 

Держсекретар США Марко Рубіо назвав цю пропозицію нового Папи "дуже щедрою".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Ватикан Мирні переговори
Реклама: