Мелоні подякувала новому Папі, який запропонував Ватикан для переговорів Україна-РФ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подякувала новому Папі Римському Леву XIV за пропозицію провести мирні перемовини між Україною та РФ у Ватикані.

Заяву італійської прем’єрки наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні заявила про необхідність "процесу встановлення справедливого і тривалого миру, який, очевидно, належним чином враховує необхідні гарантії безпеки для нації, що зазнала нападу".

"Ми повинні продовжувати наполягати на цьому, і дозвольте мені, з цієї точки зору, висловити вдячність за слова Його Святості Папи Лева XIV, який також запропонував Святий Престол як місце для будь-яких подальших мирних переговорів", – сказала вона.

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав цю пропозицію нового Папи "дуже щедрою".