Рубіо назвав "щедрою" пропозицію Ватикану стати переговорним майданчиком для України та РФ

Держсекретар США Марко Рубіо схвально відгукнувся про пропозицію Ватикану стати майданчиком для потенційних мирних переговорів між Україною та РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рубіо заявив в інтерв’ю телеканалу CBS News.

За словами держсекретаря, пропозиція Ватикану прийняти у себе такі переговори була "дуже щедрою".

"Очевидно, що Ватикан зробив дуже щедру пропозицію прийняти у себе будь-які зустрічі, до речі, не тільки зустріч Зеленського і Путіна, а й, зокрема на технічному рівні…Це дуже щедра пропозиція, яка може бути прийнята. Я маю на увазі, що це буде місце, де всі сторони почуватимуться комфортно", – сказав він.

Як зазначив держсекретар, Ватикан "може стати одним з варіантів" для проведення переговорів.

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату.

Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову правителем РФ Владіміром Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Очільник Білого дому також переконаний, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.