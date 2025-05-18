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Мелони поблагодарила нового Папу, который предложил Ватикан для переговоров Украина-РФ

Новости — Воскресенье, 18 мая 2025, 12:22 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила нового Папу Римского Льва XIV за предложение провести мирные переговоры между Украиной и РФ в Ватикане.

Заявление итальянского премьера приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

Мелони заявила о необходимости "процесса установления справедливого и длительного мира, который, очевидно, должным образом учитывает необходимые гарантии безопасности для нации, подвергшейся нападению".

"Мы должны продолжать настаивать на этом, и позвольте мне, с этой точки зрения, выразить благодарность за слова Его Святейшества Папы Льва XIV, который также предложил Святой Престол как место для любых дальнейших мирных переговоров", – сказала она.

Напомним, новый Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан как переговорную площадку между Украиной и Россией после того, как стало очевидно, что переговоры в Стамбуле не приведут к желаемому результату.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал это предложение нового Папы "очень щедрым".

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Италия Ватикан Мирный процесс
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