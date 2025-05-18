Папа Римський згадав Україну у своїй промові з нагоди вступу на престол
Новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну під час церемонії сходження на престол.
Про це повідомляє ANSA, інформує "Європейська правда".
Понтифік згадав Україну у молитві "Regina Coeli", використавши слово "змучена", який вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про розв’язану РФ війну.
"Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир", – сказав Лев XIV.
Він також згадав про бойові дії в секторі Гази, де, за словами понтифіка, "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".
У неділю відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату.
На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною Оленою.
Повідомяли, що Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки в ході меси.