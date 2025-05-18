Папа Римский упомянул Украину в своей речи по случаю вступления на престол
Новый Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину во время церемонии восхождения на престол.
Об этом сообщает ANSA, информирует "Европейская правда".
Понтифик вспомнил Украину в молитве "Regina Coeli", использовав слово "измученная", которое употреблял покойный Папа Франциск, когда говорил о развязанной РФ войне.
"Измученная Украина наконец ждет переговоров о справедливом и прочном мире", – сказал Лев XIV.
Он также упомянул о боевых действиях в секторе Газа, где, по словам понтифика, "дети, семьи и старики вынуждены голодать".
В воскресенье состоялась инаугурационная месса Папы Льва XIV по случаю начала его понтификата.
На площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч людей, а также ряд мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл со своей женой Еленой.
Сообщается, что Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс пожали друг другу руки в ходе мессы.