Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У неділю відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату.

На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною Оленою.

AP

Новий понтифік проголосив послання про єдність під час інавгураційної меси.

У своїй проповіді Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.

"Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу", – зазначив він.

AP

В ході церемонії Папа отримав символи папства – вовняну накидку на плечі і так званий "перстень рибалки".

69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

Раніше Зеленський допускав, що цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.

Нагадаємо, 12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.