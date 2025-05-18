Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол
Новини — Неділя, 18 травня 2025, 12:34 —
Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У неділю відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату.
На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною Оленою.
Новий понтифік проголосив послання про єдність під час інавгураційної меси.
У своїй проповіді Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.
"Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу", – зазначив він.
В ході церемонії Папа отримав символи папства – вовняну накидку на плечі і так званий "перстень рибалки".
69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.
Раніше Зеленський допускав, що цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.
Нагадаємо, 12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову.
У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.