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Зеленський все ж буде на інавгураційній месі Папи Лева у Ватикані

Новини — Субота, 17 травня 2025, 18:01 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на першій інавгураційній месі Папи Римського Лева у неділю 18 травня.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це повідомили у Ватикані. 

У Ватикані зазначили, що Зеленський буде серед лідерів, які будуть присутні на інавгураційній месі Папи Римського Лева у неділю. 

Перед цим в Офісі президента казали, що його участь планується, але залишається під питанням через невизначеність з тим, як будуть розгортатися перемовини з РФ. 

Володимир Зеленський також казав, що ймовірно цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.

До Ватикану також вже прибув держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, 12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

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Ватикан Зеленський
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