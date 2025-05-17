Зеленський все ж буде на інавгураційній месі Папи Лева у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на першій інавгураційній месі Папи Римського Лева у неділю 18 травня.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це повідомили у Ватикані.

У Ватикані зазначили, що Зеленський буде серед лідерів, які будуть присутні на інавгураційній месі Папи Римського Лева у неділю.

Перед цим в Офісі президента казали, що його участь планується, але залишається під питанням через невизначеність з тим, як будуть розгортатися перемовини з РФ.

Володимир Зеленський також казав, що ймовірно цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.

До Ватикану також вже прибув держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, 12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.